Второй бой Хэйни и Камбососа пройдет на Rod Laver Arena в Австралии.

Бой-реванш между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хэйни и экс-чемпионом Джорджем Камбососом состоится 15 октября.

Дату официально подтвердила промоутерская компания Top Rank.

Второй бой пройдет на Rod Laver Arena в Мельбурне, Австралия. На кону в этом поединке будут чемпионские титулы американца по версиям WBA, WBO, IBF и WBC в легком весе.

Джордж Камбосос прокомментировал анонс реванша с абсолютным чемпионом Дэвином Хэйни:

"Я с нетерпением жду 15 октября, когда мы снова встретимся на арене Rod Laver. Там я буду говорить. Внутри ринга".

Дэвин Хэйни также отреагировал на анонс реванша с экс-чемпионом Джорджем Камбососом:

"Джордж Камбосос сейчас спокоен, каким и должен был быть перед нашим первым боем. Желаю ему оставаться здоровым во время тренировочного лагеря.

Я жду встречи с голодным и решительным соперником 15 октября в Мельбурне. Я готов к любым изменениям, которые он внесет.

Это прекрасная возможность привлечь новых австралийских поклонников и добавить еще одну победу в мое наследие".

Напомним, что в первом бою в июне в Мельбурне Хэйни победил Камбососа единогласным решением судей - 116:112, 116:112 и 118:110. После этого Джордж активировал опцию матча-реванша с Хэйни.

Хэйни - Камбосос: профайлы боксеров

Дэвин Хэйни является обладателем поясов чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO, IBF и WBC, а также титула журнала The Ring.

В активе Хэйни 28 побед в профессиональной карьере (15 - нокаутом). Он до сих пор непобедимый боксер.

Камбосос провел 21 бой в своей карьере, 20 из которых он выиграл (10 - нокаутом). Единственное поражение австралиец потерпел против Хэйни.

Рост Камбососа составляет 176 см, размах рук - 173 см. Хэйни ниже Камбососа - 173 см, однако имеет больший рахмах рук - 180 см.

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