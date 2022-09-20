Украинский боксер - фаворит противостояния.

29 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса.

Экс-чемпион мира в легком весе впервые выйдет в ринг после победы над Ричардом Комми в декабре 2021 года. Противостоять 34-летнему украинцу будет 26-летний Ортис, который ранее в профессиональной карьере не проводил 12-раундовые поединки.

Букмекеры начали принимать ставки на бой. Итак, на победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1,06, а на то, что Ортис сможет ликовать - 8,00. Ничья оценивается коэффициентом 26,00.

Видео дня

Напомним, Ломаченко претендует на бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша между Хэйни и Камбососом, который состоится 15 октября.

Ломаченко прокомментировал свой предстоящий поединок, он его посвятил украинскому народу.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился ничьей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против соотечественника Джамеля Херринга. Ортис тогда победил единогласным решением судей.

Вас также могут заинтересовать новости: