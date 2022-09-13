Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя с Джемейном Ортисом.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал свой предстоящий бой против американского легковеса Джемейна Ортиса.

Накануне стало известно, что украинец и американец подписали контракт на бой и была названа официальная дата их поединка.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Видео дня

Люблю этот спорт. Очень рад возвратиться. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса.

"Мэдисон-сквер-гарден" и театр Hulu в нем были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний", - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Добавим, что в прежние годы Ломаченко пять раз боксировал в на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и каждый раз побеждал. На знаменитой арене перед украинцем не устояли пуэрториканцы Роман Мартинес (в 2016-м) и Хосе Педраса (в 2018-м), кубинец Гильермо Ригондо (в 2017-м), венесуэлец Хорхе Линарес (в 2018-м), а также ганец Ричард Комми (в 2021-м).

Напомним, Василий Ломаченко претендует на бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша между Хэйни и Камбососом, который состоится 15 октября.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамейна Ортиса. Ортис победил единогласным решением судей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

Вас также могут заинтересовать новости: