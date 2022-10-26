Александра Усика признали лучшим боксером 2022 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Об этом сообщает сайт WBO.
Глава WBO Франсиско Валькарсель организовал специальное мероприятие в Пуэрто-Рико, где объявил о победителе в данной номинации. 35-летний украинец присутствовал на награждении.
"У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали Усика обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, другие ребята жаловались. Были судебные иски, но мы добились положительного результата. Мы гордимся тем, что ты здесь", - сказал Валькарсель.
Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Именно по линии WBO Александр получил право в 2021 году провести бой с Энтони Джошуа.
Недавно WBC вручила Усику посвященный Украине пояс.
Александр Усик: последние новости
- Крымчанин недавно стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24.
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- Фьюри готов встретиться с украинцем, промоутеры двух чемпионов планируют организовать бой в марте 2023 года в Саудовской Аравии.