Именно по линии WBO Александр получил право в 2021 году провести бой с Энтони Джошуа.

Александра Усика признали лучшим боксером 2022 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает сайт WBO.

Глава WBO Франсиско Валькарсель организовал специальное мероприятие в Пуэрто-Рико, где объявил о победителе в данной номинации. 35-летний украинец присутствовал на награждении.

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"У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали Усика обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, другие ребята жаловались. Были судебные иски, но мы добились положительного результата. Мы гордимся тем, что ты здесь", - сказал Валькарсель.

Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Именно по линии WBO Александр получил право в 2021 году провести бой с Энтони Джошуа.

Недавно WBC вручила Усику посвященный Украине пояс.

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