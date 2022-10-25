Команды украинского и британского боксеров продолжают переговоры по организации боя.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок с большой долей вероятности проведет против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, сейчас представители украинского и британского боксеров продолжают переговоры по поводу организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Как стало извесно накануне, свой ближайший поединок "Цыганский король" проведет 3 декабря против Дерека Чисоры и рассматривает его в качестве этапа подготовки к будущему противостоянию с украинским чемпионом.

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Источника сообщает, что бой за титул абсолютного чемпиона Усик - Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что Александр Усик должен стать следующим соперником его клиента после Дерека Чисоры.

Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона

Александр Усик бросил вызов Тайсону Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" принял вызов Усика, но хотел провести бой с украинцем в 2022 году, на что получил отказ. Александр заявил, что вернется на ринг только в новом 2023 году.

Фьюри был решительно настроен провести бой в декабре этого года и после отказа Усика начал искать себе другого оппонента. Так, "Цыганский король" предлагал поединок Энтони Джошуа, Махмуду Чарру и другим боксерам.

В итоге, Фьюри договорился о проведении третьего боя против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Эгис Климас, представляющий интересы Александра Усика, сообщил, что следующим соперником украинца может стать Деонтей Уайлдер. Американец в своем последнем бою нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде и после этого боя заявил, что готов подраться с украинским чемпионом.

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