Украинский боксер отметил, что видеться с президентом РФ у него нет никакого желания.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чтобы сделал, если бы встретился з президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский боксер отметил, что разговаривать с лидером Кремля нет смысла, поскольку тот никого не слышит, кроме себя.

"Если честно, я бы не хотел с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я бы не хотел ему жать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел.

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Нет никакого смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, абсолютно никого. Мог бы я его ударить? Старый человек, грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо и он упал бы с балкона: "Братан, извини, оп и все", – рассказал Усик в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик высказал свою позицию по Крыму, который находится под оккупацией РФ.

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