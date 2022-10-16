Деонтей Уайлдер впервые вернулся в ринг после двух поражений от Тайсона Фьюри.

В ночь на 16 октября, состоялся вечер бокса в "Барклайс-центр" в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), главным событием которого стал поединок в супертяжелом весе между бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.

Поединок завершился уже в первом раунде досрочной победой американского боксера. Уайлдер нокаутировал Хелениуса за три секунды до гонга.

Эта победа позволила Уайлдеру прервать серию из двух поражений, которые он потерпел от Тайсона Фьюри.

Видео дня

Видео нокаута:

Deontay Wilder hits so hard that like half a punch sends you to the Kingdom of Dream. pic.twitter.com/YFTLgJoCRz — TheRealSnowden (@JESnowden) October 16, 2022

После боя Деонтей Уайлдер заявил, что готов встретиться в ринге с любым соперником, включая обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Я знал, что это будет отличная ночь для меня, так и вышло. Я пытался держаться на расстоянии, потому что у Роберта сердце чемпиона, и я знал, на что он способен. Я не воспринимал его как должное, смотрел ему в глаза, и он действительно этого хотел.

Я позволил ему дотянуться, а когда он сделал это, то ударил. Это был отличный бой, а кто следующий соперник? Ходили слухи об Александре Усике, но я вижу, что его здесь нет. В большинстве случаев ребята, которые говорят, что хотят сражаться против меня, приходят на мои поединки.

Я готов драться с кем угодно, будь то Энди Руис или Усик. Деонтей Уайлдер вернулся, ажиотаж в дивизионе вернулся. Без Деонтея Уайлдера нет супертяжелого веса, это факт", - сказал Уайлдер во время флеш-интервью после победы над Хелениусом.

Добавим, что ранее менеджер Александра Усика сообщал, что украинский боксер готов подраться против победителя боя Уайлдер - Хелениус.

Сам Деонтей Уайлдер накануне боя с Хелениусом также заявлял, что готов к поединку против Усика.

Уайлдер - Хелениус: после боя

Для Деонтея Уайлдера поединок с Хелениусом стал 46-м боем в профессиональной карьере. Он одержал 43 победы (42 нокаутом) в супертяжелом весе.

В 2020-2021 годах Уайлдер дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри, потеряв свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Хелениус прервал победную серию. Финн выиграл три предыдущих боя. Теперь на его счету 35 боев, 31 победа и четыре поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: