Шансы попасть в 'Формулу-1' 'очень малы', - украинский автогонщик Бондарев

Он также рассказал о своей карьере и о том, что не получает зарплату.

Шансы попасть в "Формулу-1" "очень малы", для этого нужно иметь спонсоров, финансы и результаты. Об этом в интервью "Чемпиону" рассказал 16-летний украинский автогонщик Александр Бондарев, представляющий "Академию Уильямс".

Отвечая на вопрос, как в течение сезона складывалось взаимодействие с коллективом "Формулы-1", гонщик отметил, что "они очень нам помогли закончить с "Ф-4", потому что сложно поверить, сколько проблем у нас было".

"Поэтому после гонки в Муджелло я сказал: "Все, я не хочу больше участвовать в "Формуле-4" в этом году". Я хотел показать "Уильямсу", что то, что происходило в итальянской "Формуле-4" в этом году, – это не я, что я пилот гораздо более высокого уровня. И я это сделал", – сказал Бондарев.

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Он добавил, что попросил найти место в FREC, ведь "знал, что кто-то во время летнего перерыва уйдет, так же как я ушел из "Ф-4", не захочет больше участвовать в последних этапах региональной "Формулы".

"Поэтому мы вместе искали место, и мы его нашли. И уже в первый уик-энд я подтвердил себя: это тот уровень, на котором я должен ездить", – рассказал спортсмен.

Беседа с руководителем "Уильямс"

Бондарев также рассказал, что общался с руководителем "Уильямс" на уик-энде "Формулы-1" в Баку.

"Общались в целом о "Ф-1", об этом сезоне, о следующем году. Когда я приехал в Азербайджан, мы уже провели два теста, поэтому я рассказал ему, как прошли тренировки с новой командой", – отметил он.

На вопрос, есть ли какой-то долгосрочный план на будущее по набору очков суперлицензии, необходимых для попадания в "Формулу-1", гонщик ответил, что об этом они не говорили.

"Для нас нет смысла торопиться и переходить с "регионалки" в "Формулу-2". Если я буду достаточно быстрым пилотом, чтобы попасть в "Формулу-1", мне просто нужен один сезон в "Ф-2". Поэтому я считаю, что об этом сейчас не стоит много думать, нужно просто сосредоточиться на следующем сезоне, а потом, если он пройдет хорошо, уже думать о переходе в "Формулу-3", – сказал Бондарев.

Трудности с попаданием в "Формулу-1"

Отвечая на вопрос о том, что он считает главными трудностями на пути в "Формулу-1" – финансы, конкуренция или что-то ещё, – автогонщик подчеркнул: "Всё. Шансы попасть в "Формулу-1" очень малы".

По его словам, для этого нужно иметь спонсоров, финансирование и результаты, а также побеждать в каждой категории, чтобы иметь шансы попасть в "Формулу-1".

"Я считаю, что если не будет хотя бы одной из этих составляющих, то шансов нет. Я много работаю с "Уильямс", я много работаю сам, сейчас у нас очень большой перерыв перед следующим сезоном", – рассказал спортсмен.

Ожидания и реальность

Кроме того, на вопрос о том, что в профессии гонщика не соответствует ожиданиям людей, Бондарев отметил, что многие думают, что "здесь, как в футболе, когда ты играешь во второй или третьей лиге, тебе уже платят деньги, а здесь такого и близко нет".

"Тебе нужно вложить очень много времени и очень много денег, чтобы вообще иметь возможность попасть в "Формулу-1". Ведь меня в школе спрашивают: "А какая у тебя зарплата?". У меня нет зарплаты, я только в начале карьеры. Нужно очень много работать, чтобы получить эту возможность", – рассказал он.

Спортивные победы украинцев

Как сообщалось, в феврале в Катаре состоялись последние гонки финального этапа "Формулы-4" Ближнего Востока, в которых Бондарев официально стал чемпионом сезона. До этого он побеждал лишь в зачете новичков E4 в 2025 году.

А недавно состоялся матч второго тура основного этапа "Лиги чемпионов" сезона 2026/27, в котором встретились донецкий "Шахтер" и греческий АЕК. Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу украинской команды.

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