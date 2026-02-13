Победная гонка: впервые в истории украинец стал чемпионом 'Формулы-4'

До этого юноша побеждал только в зачете новичков в 2025 году.

Украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4". Как сообщает Sport.ua, в Катаре состоялась последняя гонка финального этапа "Формулы-4" Ближнего Востока, в которой Бондарев официально стал чемпионом сезона.

Отмечается, что перед двумя заключительными заездами сезона Бондарева и его главного соперника - француза Энди Косани - разделяли 23 очка в пользу украинца.

Для того, чтобы гарантировать титул, украинскому пилоту нужно было финишировать не ниже 9-го места. Косани же мог рассчитывать на титул только в случае своей победы и финиша Бондарева 10-м или ниже.

"Гонка оказалась напряженной и нервной: уже на первом круге на трассу выехала машина безопасности, а Бондарев на рестарте из-за ошибки потерял одну позицию. Победу в гонке одержал Энди Косани, вторым стал Дэвид Косма, а подиум замкнул Кристофер Костоя. Бондарев не смог вернуть 4-е место и финишировал пятым", - говорится в сообщении.

Впрочем, этого было более чем достаточно, чтобы завоевать первый в карьере титул в общем зачете "Формулы-4" и первое в истории Украины чемпионство в этой категории.

Отмечается, что до этого Бондарев побеждал только в зачете новичков E4 в 2025 году. Теперь он стал полноценным чемпионом серии "Формула-4".

Как сообщал УНИАН, ранее украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом "Олимпиады-2026" из-за шлема с убитыми россиянами украинскими атлетами.

После слушания дела о его дисквалификации в Спортивном арбитражном суде он высказал мнение, что в этом деле нет счастливого конца, и отметил, что не намерен возвращаться в Кортину.

Также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили жестко раскритиковал состав сборной Грузии на Олимпиаде. По его словам, из 8 спортсменов 6 - это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица.

"А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе, обрусившейся грузинки, которая является ярым апологетом (сторонником - УНИАН) Путина и оправдывает войну против Украины и оккупацию Грузии", - отметил Саакашвили.

