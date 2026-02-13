Суд отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК

В CAS отметили, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но "не в месте соревнований".

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета. Как сообщает "Суспільне Спорт", решение суд принял в 17:15 по местному времени.

Так, иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с гайдлайнами МОК", - сообщил Мэттью Рид, генеральный секретарь CAS.

В то же время Гераскевич заявил Reuters, что Спортивный арбитражный суд "нас подвел".

"Мы рассмотрим наши следующие шаги", - сказал он.

Владислав Гераскевич - последние новости

Напомним, украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 из-за шлема с убитыми Россией украинскими атлетами.

Впоследствии он заявил, что не намерен возвращаться в Кортину на соревнования.

"Наш спорт довольно опасен. Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня - это кража. Я не рад этому", - подчеркнул спортсмен.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал дисквалификацию украинца Гераскевича на Олимпиаде. По его словам, Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом именно благодаря самоотверженности украинцев.

"Важно говорить правду. Спасибо Владиславу Гераскевичу за принципиальную позицию и мужество. Спорт может оставаться вне политики, но никогда вне совести, чести и достоинства. Слава Украине!" - сказал Буданов.

