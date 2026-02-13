'Они выбросили мою олимпийскую мечту': Гераскевич не намерен возвращаться в Кортину

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отметил, что уже пропустил 2 из 4 спусков.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал первый комментарий журналистам после слушания дела о его дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает Суспільне Спорт.

В частности, Гераскевич считает, что в этом деле нет хэппи-эндинга и он не планирует возвращаться в Кортину:

"Здесь нет хэппи-энда, потому что соревнования – кажется, что этот поезд ушел. В наших соревнованиях – собирается время 4 спусков, я пропустил уже два", – пояснил спортсмен.

Он добавил, что не знает, кто будет принимать решение.

"Возможно, им нужно будет перезапустить соревнования, но тогда это нарушение прав других спортсменов. Не знаю, какой будет положительный вывод. Посмотрим, что будет", - сказал скелетонист.

Он предположил, что если его допустят к соревнованиям, то это будет хороший жест, но с точки зрения соревнований он уже не будет иметь смысла.

"Наш спорт довольно опасен. Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня – это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", – заявил Гераскевич.

Что касается слушания, украинец поделился с журналистами, что разговор длился два с половиной часа.

"Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения. Как вы видите, я довольно рад. Надеюсь, правда победит. Я до сих пор знаю, что невиновен", - сказал спортсмен.

Скандал вокруг Гераскевича

Ранее УНИАН сообщал, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 из-за шлема с убитыми россиянами украинскими атлетами. Спортсмен заявил, что убежден в правомерности своих действий и готов бороться за право выступать на Олимпийских играх-2026. Он решил лично участвовать в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Гераскевич подчеркнул, что его жест - "шлем памяти" с портретами убитых Россией спортсменов - является моральным долгом, а не политической пропагандой, в чем его обвиняет Международный олимпийский комитет (МОК).

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение МОК об отстранении Гераскевича от соревнований. Зеленский заявил, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. Президент Украины поблагодарил спортсмена за четкую позицию. Он добавил, что шлем - это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость.

