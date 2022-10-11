Деонтей Уайлдер нацелен на титулы, которыми владеет Александр Усик.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном бое с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

36-летний боксер заявил, что он нацелен на титульный бой с украинцем после поединка с финном Робертом Хелениусом.

"Если у меня будет выбор, то конечно я пойду за Усиком. Я пойду за Усиком, отберу титулы, а затем дам шанс Энди Руису. Вот как это работает. Кто бы ни пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса. Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого?

Видео дня

Бывают случаи, когда люди отказываются от титульного боя, но это только потому, что они не готовы. Если вы в хорошей физически форме и готовы драться с кем угодно, то нужно воспользоваться подобной возможностью", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, однако представители боксеров не смогли договориться о бое.

Усик - Уайлдер: до боя

Свой следующий бой Деонтей Уайлдер проведет против Роберта Хелениуса 15 октября в Бруклине. Александр Усик планирует посетить этот бой лично.

Для Деонтея Уайлдера поединок с Хелениусом станет 46-м боем в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в супертяжелом весе, но в 2020-2021 годах дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри, потеряв свой титул WBC.

Александр Усик в августе 2022 года одержал победу в реванше против британца Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

На профи-ринге Усик провел 20 поединков, в которых одержал 20 побед (13 нокаутом).

Ранее представитель команды Александра Усика высказался о готовности украинца провести бой против победителя поединка Уайлдер - Хелениус.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что в потенциальном поединке между Усиком и Уайлдером фаворитом является именно американец.

Вас также могут заинтересовать новости: