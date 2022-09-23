Боб Арум указал на главное преимущество Уайлдера в потенциальном бою с Усиком.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика против экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Известный промоутер считает, что в потенциальном поединке между Усиком и Уайлдером фаворитом является именно американец, обладающий невероятной нокаутирующей мощью.

"Пусть Уайлдер не выиграл бы ни одного раунда, но я даже злейшему врагу не пожелаю с ним драться, ведь Деонтей показал в боях с Фьюри, что он очень жесткий соперник.

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В их третьем поединке Фьюри уверенно разбивал Уайлдера, как вдруг Деонтей дважды отправил Тайсона в нокдаун. Конечно, потом Фьюри пришел в себя и нокаутировал его, но Уайлдера очень недооценивают.

Мне кажется, Усик слишком мал для Уайлдера, и он, безусловно, не бьет так, как это делает Деонтей. Поэтому в этом бою я бы поставил на Уайлдера", - приводит слова Боба Арума Boxing News 24.

Добавим, что свой следующий бой Деонтей Уайлдер проведет против Роберта Хелениуса. Поединок состоится 15 октября в Бруклине. Александр Усик планирует посетить этот бой лично.

Накануне представитель команды Александра Усика высказался о готовности украинца провести бой против победителя поединка Уайлдер - Хелениус.

Напомним, Александр Усик в августе 2022 года одержал победу в реванше против британца Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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