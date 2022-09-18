Деонтей Уайлдер готов выйти в ринг против Александра Усика.

Шелли Финкель, который представляет интересы американского боксера Деонтея Уайлдера, прокомментировал возможный бой между его клиентом и обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Представитель Уайлдера сообщил, что американец готов подраться с украинским чемпионом.

"На днях мы получили сообщение, что Усик подерется с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.

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А если не договоримся - есть Руис и еще несколько вариантов.

Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", - приводит слова Финкеля talkSPORT.

Добавим, что бой Уайлдер - Хелениус состоится 15 октября в Бруклине. Александр Усик планирует посетить этот поединок лично.

Для Деонтея Уайлдера поединок с Хелениусом станет 46-м боем в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в супертяжелом весе, но в 2020-2021 годах дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель команды Александра Усика высказался о готовности украинца провести бой против победителя поединка Уайлдер - Хелениус.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

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