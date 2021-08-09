Борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, считает, что "работников Министерства можно было оставить дома", а в делегацию сборной Украины включить побольше тренеров.
Таким образом, Беленюк прокомментировал скандал вокруг украинской легкоатлетки Марины Килипко.
Беленюк, который занимает должность первого заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, сделал сообщение в Facebook.
Нардеп от "Слуги народа" отметил:
"Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020, для того, чтобы наши спортсмены-олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже. Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место - самый высокий результат Украины на Олимпиадах".
"Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду Марина уехала без тренера".
"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время, достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио".
"Кроме того, трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх. Кто в этом виноват и почему так произошло, нам тоже придется выяснять! Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже".
"Спортсменами были подняты вопросы относительно качества реабилитации после переноса операций и травм! Важно понимать, какие меры со стороны Министерства принятые за последнее время в вопросе совершенствования реабилитации спортсменов, и каково состояние дел по соответствующей работе по реабилитации после передачи целостного имущественного комплекса государственного учреждения "Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства здравоохранения Украины" к сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины".
"Проблемные вопросы наших спортсменов-олимпийцев беру под свой личный контроль. Уже сегодня направлю соответствующие запросы! Буду вас информировать!", - добавил Беленюк.
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Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 6 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк. 8 августа последнюю серебряную медаль Украине принесла велосипедистка Елена Старикова.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.