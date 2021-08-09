Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сделал выводы после поездки в Токио.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, считает, что "работников Министерства можно было оставить дома", а в делегацию сборной Украины включить побольше тренеров.

Таким образом, Беленюк прокомментировал скандал вокруг украинской легкоатлетки Марины Килипко.

Беленюк, который занимает должность первого заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, сделал сообщение в Facebook.

Нардеп от "Слуги народа" отметил:

"Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020, для того, чтобы наши спортсмены-олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже. Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место - самый высокий результат Украины на Олимпиадах".

"Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду Марина уехала без тренера".

"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время, достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио".

"Кроме того, трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх. Кто в этом виноват и почему так произошло, нам тоже придется выяснять! Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже".

"Спортсменами были подняты вопросы относительно качества реабилитации после переноса операций и травм! Важно понимать, какие меры со стороны Министерства принятые за последнее время в вопросе совершенствования реабилитации спортсменов, и каково состояние дел по соответствующей работе по реабилитации после передачи целостного имущественного комплекса государственного учреждения "Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства здравоохранения Украины" к сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины".

"Проблемные вопросы наших спортсменов-олимпийцев беру под свой личный контроль. Уже сегодня направлю соответствующие запросы! Буду вас информировать!", - добавил Беленюк.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин