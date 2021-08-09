Дело в том, что государство не имело достаточно финансирования.

Виктор Шевцов уже 15 лет лично тренирует Марину Килипко, которая выступает в легкой атлетике (прыжки с шестом в высоту). Наставник отреагировал на скандал с Мариной, которой обещали, что с ней на Олимпиаду-2020 в Токио отправится ее наставник. Обещание не сдержали и Килипко заняла достойное пятое место в Токио, хотя с тренером, по ее мнению, результат был бы еще лучше.

Шевцов прокомментировал инцидент следующим образом:

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа. Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы уезжаем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нет в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".

"Это примерно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем пытаться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет", - сказал Шевцов.

"Я знал, что финансовая ситуация очень такая тяжелая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", - сообщил тренер.

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Автор: Артем Будрин