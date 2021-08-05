Украинская легкоатлетка Марина Килипко дала волю эмоциям.

Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной Олимпиаде.

Это весьма достойный результат, но наша соотечественница была до слез расстроена после выступления. Она возмущена решением Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета страны не предоставить ей тренера. 25-летняя спортсменка заплакала давая интервью в эфире UA: Первый:

"Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 метров минимум. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер".

"Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера".

"Еще есть Яна Гладийчук. И тоже тренера не берут. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер - "Хорошо, это потом; то не мы решаем; то не тот решает, то еще что-то..."В итоге мне не дали ответ, а потом выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой об стену".

"Я не знаю что еще сказать. Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я сегодня вышла на разминку - на трибуне ни души из Украины. Я разминаюсь одна, совершенно одна. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я - одна. Через сорок минут или полчаса, видите ли, соизволили прийти. Но особо это ничего не дает, толку ноль. Никто не знает как я прыгаю, что мне надо. Все".

"Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень трудно быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я - пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе".

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже девять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, а Людмила Лузан - в гребле.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также стала серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин