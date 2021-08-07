7 августа копилка сборной Украины на Олимпийских играх в Токио пополнилась двумя бронзовыми медалями.

Третье место заняла сборная Украины в командном артистическом плавании.

Также бронзовую награду выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

В Токио состоялись церемонии награждения - украинки получили свои заслуженные медали.

Награждение украинских синхронисток

Награждение Ярославы Магучих

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.