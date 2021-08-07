Украина завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по командному артистическому плаванию.

Сборная Украины по итогам двух дней выступлений завоевала бронзовую награду.

Украину представляли Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

В технической программе 6 августа украинки показали третий результат (94,2685), а в вольной программе также стали третьими - 96,0333.

Общий результат украинских синхронисток - 190,3018. В борьбе за бронзу они опередили Японию (188,3106).

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Золотые медали выиграла команда ОКР, а серебро - у представительниц Китая.

Для Украины это уже 11-я бронза в Токио и 17-я медаль всего.

Напомним, что ранее украинки выиграли бронзу в артистическом плавании в дуэте.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь