На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по командному артистическому плаванию.
Сборная Украины по итогам двух дней выступлений завоевала бронзовую награду.
Украину представляли Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
В технической программе 6 августа украинки показали третий результат (94,2685), а в вольной программе также стали третьими - 96,0333.
Общий результат украинских синхронисток - 190,3018. В борьбе за бронзу они опередили Японию (188,3106).
Читайте такжеСеребро украинок в гребле на Олимпиаде-2020: появились фото с церемонии награждения
Золотые медали выиграла команда ОКР, а серебро - у представительниц Китая.
Для Украины это уже 11-я бронза в Токио и 17-я медаль всего.
Напомним, что ранее украинки выиграли бронзу в артистическом плавании в дуэте.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио уже одиннадцать бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, Людмила Лузан - в гребле, а Станислав Горуна - в карате.
1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк.
Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. В велотреке четвертое место заняла Елена Старикова.