Украинка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
В финале выступали 14 спортсменок, которые выполнили квалификационный норматив, прыгнув на 1,95 метра.
Магучих со второй попытки взяла высоту 2 метра, чем гарантировала себе медаль, войдя в тройку лучших. 2,02 Магучих с первой попытки не взяла и решила перенести свою попытку на следующую высоту. К сожалению, украинка с двух попыток так и не смогла прыгнуть на 2,04.
Золото выиграла представительница ОКР Мария Ласицкине, которая взяла 2,04. Серебро - у австралийки Николы Макдермотт (она прыгнула на 2,02).
Магучих завоевала 18-ю медаль Украины на Олимпиаде в Токио и 12-ю бронзовую.
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Украину в финале представляли также Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Геращенко вплотную подобралась к медали, став четвертой. Украинка взяла высоту 1,98 метра, повторив свой лучший результат сезона, но не смогла с трех попыток взять 2 метра.
Левченко добралась до отметки в 1,98 метра. Украинка не смогла взять ее с двух попыток, а третью перенесла на 2,00 метра. Но и двухметровая высота ей не покорилась. Она заняла итоговое восьмое место.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио уже 12 бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, Людмила Лузан - в гребле, а Станислав Горуна - в карате. Еще одну бронзу завоевали синхронистки в командном артистическом плавании.
1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк.
Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединки за третье место проиграли борец греко-римского стиля Ленур Темиров и Оксана Ливач (в вольной борьбе). В велотреке четвертое место заняла Елена Старикова.