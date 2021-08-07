19-летняя Ярослава Магучих не смогла побороться за золотую медаль, а еще одна украинка Ирина Геращенко стала четвертой.

Украинка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В финале выступали 14 спортсменок, которые выполнили квалификационный норматив, прыгнув на 1,95 метра.

Магучих со второй попытки взяла высоту 2 метра, чем гарантировала себе медаль, войдя в тройку лучших. 2,02 Магучих с первой попытки не взяла и решила перенести свою попытку на следующую высоту. К сожалению, украинка с двух попыток так и не смогла прыгнуть на 2,04.

Золото выиграла представительница ОКР Мария Ласицкине, которая взяла 2,04. Серебро - у австралийки Николы Макдермотт (она прыгнула на 2,02).

Магучих завоевала 18-ю медаль Украины на Олимпиаде в Токио и 12-ю бронзовую.

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Украину в финале представляли также Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Геращенко вплотную подобралась к медали, став четвертой. Украинка взяла высоту 1,98 метра, повторив свой лучший результат сезона, но не смогла с трех попыток взять 2 метра.

Левченко добралась до отметки в 1,98 метра. Украинка не смогла взять ее с двух попыток, а третью перенесла на 2,00 метра. Но и двухметровая высота ей не покорилась. Она заняла итоговое восьмое место.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь