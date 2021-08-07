7 августа на Олимпиаде-2020 было разыграно 34 комплекта медалей.
Сборная Украины завоевала четыре награды: два серебра и две бронзы. В медальном зачете Украина при этом опустилась на три позиции.
Итоги выступления украинских спортсменов 7 августа
Гребля
День начался для Украины с серебряной медали. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали ее в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Украинки уступили только дуэту из Китая.
Каноисты Павел Алтухов и Юрий Вандюк на дистанции 1000 метров в индивидуальных заездах не прошли в главный финал и выступили в утешительном, где заняли 4-е и 8-е места соответственно.
Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх в соревнованиях байдарок-четверок также выступили в финале Б и в общем зачете стали десятыми.
Бокс
Александр Хижняк драматично упустил победу в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг. Он выиграл первые два раунда у бразильца, но затем оказался на канвасе. Судья решил остановить бой, засчитав Хижняку нокаут.
Артистическое плавание
Украинская команда (Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно) завоевала бронзовую медаль в артистическом плавании, в борьбе за нее опередив японок, а уступив только ОКР и Китаю.
Прыжки в высоту
Сразу три украинки выступали в финале Олимпиады в прыжках в высоту. Ярослава Магучих вошла в тройку лучших, но не смогла взять высоту 2,02 и 2,04, оставшись с бронзовой медалью. Ирина Геращенко в финале стала четвертой, а Юлия Левченко - восьмой.
Борьба
Оксана Ливач в вольной борьбе добралась до поединка за бронзовую медаль, но уступила там сопернице из США - 1:12.
Прыжки в воду
15-летний украинец Алексей Середа в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки занял высокое шестое место.
Велоспорт
Елена Старикова сотворила сенсацию в спринте на велотреке. В четвертьфинале она выбила из борьбы лидера мирового посева и пробилась в полуфинал. Медали будут разыграны 8 августа.
Художественная гимнастика
В финале личного многоборья Украину представляли Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. Они заняли 9-е и 10-е места соответственно.
В то же время сборная Украины (Мариола Боднарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская) вышла в финал в командных соревнованиях, показав шестой результат.
Современное пятиборье
Серебряный призер Рио-2016 Павел Тимощенко не сумел повторить свой успех пятилетней давности. Он финишировал на 15-м месте.
Марафонский забег
Три украинки стартовали в марафоне, но финишировать удалось только одной - Евгения Прокофьева заняла 42-е место. Виктория Калюжная и Дарья Михайлова забег не завершили.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио уже 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 5 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.