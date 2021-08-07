Украинские спортсмены собрали медальный урожай в предпоследний день Олимпиады.

7 августа на Олимпиаде-2020 было разыграно 34 комплекта медалей.

Сборная Украины завоевала четыре награды: два серебра и две бронзы. В медальном зачете Украина при этом опустилась на три позиции.

Итоги выступления украинских спортсменов 7 августа

Гребля

День начался для Украины с серебряной медали. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали ее в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Украинки уступили только дуэту из Китая.

Каноисты Павел Алтухов и Юрий Вандюк на дистанции 1000 метров в индивидуальных заездах не прошли в главный финал и выступили в утешительном, где заняли 4-е и 8-е места соответственно.

Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх в соревнованиях байдарок-четверок также выступили в финале Б и в общем зачете стали десятыми.

Бокс

Александр Хижняк драматично упустил победу в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг. Он выиграл первые два раунда у бразильца, но затем оказался на канвасе. Судья решил остановить бой, засчитав Хижняку нокаут.

Артистическое плавание

Украинская команда (Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно) завоевала бронзовую медаль в артистическом плавании, в борьбе за нее опередив японок, а уступив только ОКР и Китаю.

Прыжки в высоту

Сразу три украинки выступали в финале Олимпиады в прыжках в высоту. Ярослава Магучих вошла в тройку лучших, но не смогла взять высоту 2,02 и 2,04, оставшись с бронзовой медалью. Ирина Геращенко в финале стала четвертой, а Юлия Левченко - восьмой.

Борьба

Оксана Ливач в вольной борьбе добралась до поединка за бронзовую медаль, но уступила там сопернице из США - 1:12.

Прыжки в воду

15-летний украинец Алексей Середа в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки занял высокое шестое место.

Велоспорт

Елена Старикова сотворила сенсацию в спринте на велотреке. В четвертьфинале она выбила из борьбы лидера мирового посева и пробилась в полуфинал. Медали будут разыграны 8 августа.

Художественная гимнастика

В финале личного многоборья Украину представляли Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. Они заняли 9-е и 10-е места соответственно.

В то же время сборная Украины (Мариола Боднарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская) вышла в финал в командных соревнованиях, показав шестой результат.

Современное пятиборье

Серебряный призер Рио-2016 Павел Тимощенко не сумел повторить свой успех пятилетней давности. Он финишировал на 15-м месте.

Марафонский забег

Три украинки стартовали в марафоне, но финишировать удалось только одной - Евгения Прокофьева заняла 42-е место. Виктория Калюжная и Дарья Михайлова забег не завершили.

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Автор: Антон Дударь