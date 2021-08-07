Оксана Ливач проиграла американке / фото REUTERS

Украинка Оксана Ливач не смогла выиграть бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе.

Ливач выступала в весовой категории до 50 кг.

Днем ранее Ливач сперва прошла 1/8 финала, затем уступила в 1/4 финала сопернице из Китая Сунь Янан, но продолжила борьбу за бронзовую медаль в утешительной схватке, так как китаянка прошла в финал.

7 августа Ливач уверенно победила кубинку Юснейлис Гузман - 6:0, а в поединке за бронзовую награду встретилась с американкой Сарой Хильдебранд. 

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К сожалению, украинка проиграла схватку за третье место со счетом 1:12.

Успехи украинских борцов на Олимпиаде в Токио

Автор: Антон Дударь