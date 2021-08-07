Оксана Ливач не смогла завоевать медаль.

Украинка Оксана Ливач не смогла выиграть бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе.

Ливач выступала в весовой категории до 50 кг.

Днем ранее Ливач сперва прошла 1/8 финала, затем уступила в 1/4 финала сопернице из Китая Сунь Янан, но продолжила борьбу за бронзовую медаль в утешительной схватке, так как китаянка прошла в финал.

7 августа Ливач уверенно победила кубинку Юснейлис Гузман - 6:0, а в поединке за бронзовую награду встретилась с американкой Сарой Хильдебранд.

Читайте такжеГерои Олимпиады Беленюк и Насибов вернулись в Украину с медалями (видео)

К сожалению, украинка проиграла схватку за третье место со счетом 1:12.

Успехи украинских борцов на Олимпиаде в Токио

Жан Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

Парвиз Насибов в волевом стиле прорвался в финал Олимпиады в весе до 67 кг, но там потерпел поражение.

В вольной борьбе у женщин бронзовые медали выиграли Ирина Коляденко и Алла Черкасова.

К медали также был близок Ленур Темиров, но он проиграл в схватке за бронзу.

Автор: Антон Дударь