7 августа на Олимпийских играх в Токио было разыграно 34 комплекта медалей.
Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете, но американцам удалось сократить отрыв - теперь они отстают всего на 2 золота. Сборная США при этом доминирует по общему количеству наград (108).
Сборная Украины 7 августа выиграла четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Но из-за отсутствия новых золотых медалей Украина вновь опустилась в медальном зачете - на 43-е место.
По общему количеству медалей (18) Украина занимает 16-е место.
Медальный зачет Олимпиады 7 августа. Топ-50
Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпийские игры: медальный зачет после 14-го дня.