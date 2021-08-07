Украина завоевала еще четыре медали, но потеряла три позиции.

7 августа на Олимпийских играх в Токио было разыграно 34 комплекта медалей.

Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете, но американцам удалось сократить отрыв - теперь они отстают всего на 2 золота. Сборная США при этом доминирует по общему количеству наград (108).

Сборная Украины 7 августа выиграла четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Но из-за отсутствия новых золотых медалей Украина вновь опустилась в медальном зачете - на 43-е место.

По общему количеству медалей (18) Украина занимает 16-е место.

Медальный зачет Олимпиады 7 августа. Топ-50

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после 14-го дня.

Автор: Антон Дударь