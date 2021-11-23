Киевлянам предстоит провести домашний матч против гранда.

Киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против мюнхенской "Баварии". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве 23 ноября.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бавария".

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Начало встречи - в 19.45.

"Динамо" Киев

"Динамо" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, на 5 очков отставая от "Барселоны", которая идет на второй позиции. Но, если оставаться реалистами, предел мечтаний для киевлян сейчас - это третья позиция и Лига Европы. Здесь еще все реально - отставание от "Бенфики" составляет 3 очка, сейчас португальский клуб в гостях сыграет с "Барселоной", а в последнем туре киевляне играют с лиссабонцами.

Однако на каждое набранное "Бенфикой" очко в пятом туре "Динамо" необходимо отвечать как минимум тем же. Иначе о Лиге Европы можно будет забыть досрочно.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), разгромно проиграло "Баварии" (0:5), а затем дважды с минимальным счетом уступило "Барселоне" - 0:1 и 0:1. Как видим, киевляне до сих пор не открыли счет своим голам в турнире.

К игре против "Баварии" "Динамо" подходит в хорошем настроении - киевляне в рамках УПЛ покуражились в матче против "Черноморца", победив со счетом 6:1.

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"Бавария"

"Бавария" находится в совершенно другой ситуации. Мюнхенцы выиграли все четыре матча на групповом этапе и досрочно гарантировали себе путевку в плей-офф.

Мюнхенцы не просто выиграли все свои матчи, а в каждом из них разгромили соперника: "Бавария" разбила "Барселону" со счетом 3:0, затем "Динамо" со счетом 5:0, а "Бенфику" - 4:0 и 5:2.

Отсутствие у "Баварии" турнирной мотивации может стать одним из тех факторов, которые дадут шанс "Динамо" в противостоянии со столь серьезным соперником. Впрочем, вряд ли мюнхенцы приедут в Киев откровенно отбывать номер.

Перед матчем против "Динамо" "Бавария" неожиданно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге.

Кто не сыграет?

У "Динамо" в лазарете находятся защитник Денис Попов и форвард Артем Беседин. "Бавария" в этом матче не досчитается сразу восьмерых игроков. Кроме того, под вопросом находится участие в матче Кингсли Комана.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Гармаш

"Бавария": Нойер, Куасси, Павар, Эрнандес, Дэвис, Горецка, Толиссо, Забитцер, Мюллер, Сане, Левандовски

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Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"О каком мотивировании игроков может идти речь? Мы играем в Лиге чемпионов против "Баварии". Этим все сказано. Мы играем против немцев. А игра стоит 3 миллиона евро. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" выиграть?".

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман:

"Матчи в ЛЧ никогда не бывают неважными. Да, эта встреча уже не влияет на наш выход в плей-офф. У нас нет давления результата, кроме того, которое всегда есть на "Баварию". Мы сможем показать свою реакцию на поражение "Аугсбургу". У нас не будет 8 футболистов, не так много в запасе. Особенно на флангах и в обороне. Это все равно важный матч".

Арбитр

Главным арбитром на этот поединок назначен турецкий рефери Халиль Мелер. "Динамо" один раз пересекалось с ним в еврокубках - в октябре 2019 года киевляне на "Олимпийском" сыграли вничью с "Копенгагеном" (1:1) в Лиге Европы.

Автор: Антон Дударь