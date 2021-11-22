Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" в столице Украины в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против мюнхенской "Баварии". Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.

Динамо - Бавария: где смотреть матч

Дуэль грандов украинского и немецкого футбола в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало матча - в 19:45 по Киеву.

Отметим, что мюнхенская "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем против киевлян. Сразу девять футболистов команды были отправлены на карантин из-за того, что контактировали с больным коронавирусом человеком.

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Автор: Владимир Медяник