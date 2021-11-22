"Динамо" попробует реабилитироваться за унизительное поражение в Мюнхене.

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" в столице Украины в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против мюнхенской "Баварии". Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.

Динамо - Бавария: где смотреть матч

Дуэль грандов украинского и немецкого футбола в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало матча - в 19:45 по Киеву.

Отметим, что мюнхенская "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем против киевлян. Сразу девять футболистов команды были отправлены на карантин из-за того, что контактировали с больным коронавирусом человеком.

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Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).

Во втором туре немецкая команда разгромила киевлян, забив 5 голов.

Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Черноморец" (6:1). А немецкий клуб в своем национальном первенстве сенсационно проиграл "Аугсбургу" (1:2).

Обслужит поединок турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Автор: Владимир Медяник