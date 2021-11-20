Победа над мюнхенцами позволила "Аугсбургу" покинуть зону вылета.

В пятницу, 19 ноября, в рамках 12-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" играла против аутсайдера Бундеслиги - "Аугсбурга". Матч завершился сенсационным поражением мюнхенского гранда (1:2).

Голами в матче за "Аугсубрг" отличились Мадс Педерсен на 23-й минуте игры и Андре Хан на 36-й. Единственный гол "Баварии" в матче забил Роберт Левандовски на 38-й минуте встречи.

"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1

Голы: Педерсен, 23, Хан, 35 - Левандовски, 38

"Аугсбург": Гикевич, Яго, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен (Груэсо, 74), Дорш (Моравек, 74), Майер, Калиджури (Фрамбергер, 58), Хан (Йенсен, 82), Зекири (Кордова, 82)

"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес, Упамекано, Павар (Куасси, 87), Ричардс (Дэвис, 52), Сане (Чупо-Мотинг, 69), Мюллер, Горетцка, Забитцер (Мусиала, 52), Гнабри, Левандовски

Предупреждения: Хан, Фрамбергер - Эрнандес.

Обзор матча:

Победа над "Баварией" позволила "Аугсбургу" покинуть зону вылета и подняться на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе "фуггеров" 12 набранных очков.

Читайте такжеСокрушительная победа: Динамо не заметило Черноморец в матче 15-го тура УПЛ (видео)Напомним, 23 ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против "Динамо". Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Бавария": результаты в сезоне

После 12-ти туров в активе "Баварии" 28 набранных очков. Мюнхенцы занимают первое место в Бундеслиге, опережая "Боруссию" Дортмунд на 4 балла.

В Лиге чемпионов "Бавария" стартовала с победы над "Барселоной" на выезде (3:0), во втором туре в родных стенах было разгромлено "Динамо" (5:0), в третьем туре мюнхенцы победили на выезде "Бенфику" (4:0), а в четвертом во второй раз разгромили португальский клуб, но уже в Мюнхене (5:2).

Турнирное положение в группе Е после 4-х туров: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).

Автор: Владимир Медяник