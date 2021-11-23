"Динамо" примет один из сильнейших клубов планеты в Киеве.

Сегодня, 23 ноября, в Киеве пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией". Команды сыграют на поле НСК "Олимпийский".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бавария".

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Начало матча - в 19.45.

После четырех туров "Динамо" набрало лишь 1 очко и занимает последнее место в группе D, на 3 пункта отставая от "Бенфики" и на 5 - от "Барселоны". "Бавария" выиграла все четыре матча и уже гарантировала себе путевку в плей-офф.

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Главным арбитром на этот матч назначен турецкий рефери Халил Мерер.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Динамо - Бавария

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман:

"Матчи в ЛЧ никогда не бывают неважными. Да, эта встреча уже не влияет на наш выход в плей-офф. У нас нет давления результата, кроме того, которое всегда есть на "Баварию". Мы сможем показать свою реакцию на поражение "Аугсбургу". У нас не будет 8 футболистов, не так много в запасе. Особенно на флангах и в обороне. Это все равно важный матч".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"О каком мотивировании игроков может идти речь? Мы играем в Лиге чемпионов против "Баварии". Этим все сказано. Мы играем против немцев. А игра стоит 3 миллиона евро. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" выиграть?".

"Бавария" перед этой игрой понесла ряд потерь. Сразу восемь футболистов не смогут принять участие в матче. Кроме того, под вопросом выход на поле Кингсли Комана и Марселя Забитцера.

Перед этой встречей "Динамо" в рамках УПЛ разгромило "Черноморец". "Бавария" в Бундеслиге сенсационно проиграла "Аугсбургу".

"Бавария" прилетела в Киев вечером за день до матча. Мюнхенцы не проводили вечернюю тренировку в столице Украины.

Напомним, что встреча "Динамо" и "Баварии" в первом круге завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:0.

Автор: Артем Будрин