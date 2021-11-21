Серж Гнабри забил Динамо в первом матче / фото REUTERS

Мюнхенская "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Об этом сообщил официальный сайт "Баварии".

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс были отправлены на карантин из-за того, что контактировали с больным коронавирусом человеком. На карантине они присоединились к Йозуа Киммиху, который ранее выбыл из состава по той же причине. Все пять игроков не были вакцинированы.

Кроме того, у Никласа Зюле и Йосипа Станишича был выявлен коронавирус.

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Из-за дисквалификации матч против "Динамо" пропустит защитник Дайот Упамекано.

Динамо - Бавария: перед матчем

Автор: Антон Дударь