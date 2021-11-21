Ряд футболистов вылетели из состава из-за коронавируса.

Мюнхенская "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Об этом сообщил официальный сайт "Баварии".

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс были отправлены на карантин из-за того, что контактировали с больным коронавирусом человеком. На карантине они присоединились к Йозуа Киммиху, который ранее выбыл из состава по той же причине. Все пять игроков не были вакцинированы.

Кроме того, у Никласа Зюле и Йосипа Станишича был выявлен коронавирус.

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Из-за дисквалификации матч против "Динамо" пропустит защитник Дайот Упамекано.

Динамо - Бавария: перед матчем

Игра начнется на "Олимпийском" в Киеве 23 ноября в 19.45.

Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).

Во втором туре немецкая команда разгромила киевлян, забив 5 голов.

Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Черноморец" (6:1). А немецкий клуб в своем национальном первенстве сенсационно проиграл "Аугсбургу" (1:2).

Обслужит поединок турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Автор: Антон Дударь