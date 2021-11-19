Йозуа Киммих вынужден отбыть семидневный карантин.

Во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Баварии". Матч пройдет в Киеве.

Как сообщает издание Kicker, мюнхенский клуб не сможет рассчитывать в этом матче на одного из ключевых футболистов стартового состава. Защитник "Баварии" Йозуа Киммих второй раз в течение двух недель будет вынужден отбыть карантин.

Читайте также"Может, не совпали цифры": экс-тренер Динамо Хацкевич заявил, что испанский гранд хотел купить ЦыганковаВпервые 26-летний игрок попал на самоизоляцию 8 ноября после контакта с инфицированным Никласом Зюле. Отбыв необходимый срок Киммиху снова придется пропустить определенный период – он контактировал с лицом, у которого обнаружили COVID-19.

В качестве меры предостережения Йозуа отсутствовал на тренировке "Баварии" в четверг утром. Теперь, когда ПЦР-тест дал положительный результат, лидер "Баварии", отказывающийся от прививки, вынужден пропустить 7 дней.

Как следствие, Киммих, уже пропустивший матчи сборной Германии против Лихтенштейна (9:0) и Армении (4:1), не сыграет против "Аугсбурга" в Бундеслиге и "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Динамо" - "Бавария": перед матчем

В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0). В третьем туре киевляне минимально проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" (0:1), в четвертом туре "бело-синие" уступили каталонцам на НСК "Олимпийский" (0:1).

"Бавария" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромной победы над "Барселоной" на выезде (3:0), в третьем туре мюнхенцы победили на выезде "Бенфику" (4:0), а в четвертом во второй раз разгромили португальский клуб, но уже в Мюнхене (5:2).

Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).

Автор: Владимир Медяник