Киммих не поможет Баварии в ближайших матчах / фото REUTERS

Во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Баварии". Матч пройдет в Киеве. 

Как сообщает издание Kicker, мюнхенский клуб не сможет рассчитывать в этом матче на одного из ключевых футболистов стартового состава. Защитник "Баварии" Йозуа Киммих второй раз в течение двух недель будет вынужден отбыть карантин.

Читайте также"Может, не совпали цифры": экс-тренер Динамо Хацкевич заявил, что испанский гранд хотел купить ЦыганковаВпервые 26-летний игрок попал на самоизоляцию 8 ноября после контакта с инфицированным Никласом Зюле. Отбыв необходимый срок Киммиху снова придется пропустить определенный период – он контактировал с лицом, у которого обнаружили COVID-19.

В качестве меры предостережения Йозуа отсутствовал на тренировке "Баварии" в четверг утром. Теперь, когда ПЦР-тест дал положительный результат, лидер "Баварии", отказывающийся от прививки, вынужден пропустить 7 дней.

Как следствие, Киммих, уже пропустивший матчи сборной Германии против Лихтенштейна (9:0) и Армении (4:1), не сыграет против "Аугсбурга" в Бундеслиге и "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Динамо" - "Бавария": перед матчем

Автор: Владимир Медяник