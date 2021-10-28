Мюнхенская "Бавария" вылетела из Кубка Германии, с разгромным счетом проиграв "Боруссии" Менхенгладбах в рамках второго раунда турнира.
"Бавария" уже за первую 21 минуту матча пропустила трижды, а после перерыва хозяева довели счет до унизительного.
Как сообщает OptaFranz, ранее "Бавария" еще никогда не проигрывала в Кубке Германии с таким крупным счетом.
Стоит отметить, что мюнхенцы играли основным составом.
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"Боруссия" М - "Бавария" - 5:0
Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21, Эмболо, 51, 58
"Боруссия" М: Зоммер, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Скалли (Херрманн, 69), Штиндль (Плеа, 69), Закария, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байер (Нетц, 53), Эмболо (Тюрам, 73)
"Бавария": Нойер, Эрнандес, Упамекано (Зюле, 55), Дэвис (Коман, 55), Павар, Киммих, Горетцка (Толиссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри (Станишич, 67)
Видеообзор матча
"Бавария": последние результаты
- "Бавария" проиграла лишь во второй раз в сезоне. Первое поражение произошло 3 октября в рамках Бундеслиги от "Айнтрахта" (1:2).
- Между этими поражениями мюнхенцы разгромили "Байер" (5:1 в гостях) и "Хоффенхайм" (4:0 дома) в Бундеслиге, а также "Бенфику" в Лиге чемпионов (4:0 в гостях).