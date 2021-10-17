Леверкузенский "Байер" попал под раздачу.

Мюнхенская "Бавария", которая в прошлом туре сенсационно уступила со счетом 2:1 "Айнтрахту", на этот раз оторвалась по полной на леверкузенском "Байере". Обе команды перед игрой шли в лидерах, имели по 16 очков и победитель соответственно возглавил турнирную таблицу.

Подопечные Юлиана Нагельсманна в первом тайме забили 5 голов и уничтожили соперника. В период с 30-й по 38-ю минуту "Байер" пропустил 4 раза.

Бундеслига. 8-й тур

"Байер" - "Бавария" - 1:5

Голы: Шик, 55 - Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 38

"Байер": Градецки, Фримпонг (Беллараби, 64), Коссунау, Та, Баккер, Демирбай, Амири, Диаби (Адли, 64), Вирц (Ретсос, 79), Паулиньо (Тапсоба, 46), Шик (Аларио, 79)

"Бавария": Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Станишич, 40), Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Гнабри, Сане, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64)

Бундеслига: положение команд

У "Баварии" после восьми матчей в активе 19 очков. Мюнхенцы занимают первое место. Дортмундская "Боруссия" отстает на одно очко.

"Байер" и "Фрайбург" имеют по 16 очков и занимают соответственно третье и четвертое места в таблице.

Автор: Артем Будрин