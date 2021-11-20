Бывший тренер оценил работу Луческу в киевском клубе.

Бывший наставник "Динамо" поделился своим мнением о работе румынского специалиста Мирчи Луческу в киевском клубе.

Белорусский тренер считает, что главной заслугой Луческу является то, что ему удалось стабилизировать состав "бело-синих", что по итогу дало результат.

"Если брать первый год работы Луческу в "Динамо", когда он дал результат – была стабильность состава. Он его стабилизировал. Все футболисты, которые были два года до этого, уже играли вместе. Вошел только один Забарный.

Читайте также"Я такой комедии не видел сколько живу": Игорь Суркис раскритиковал работу судей матча Динамо - ЧерноморецПонятно, что он соединил его опыт, авторитет. Все равно футболист всегда должен быть в стрессовом состоянии. Он не должен знать, будет ли завтра играть. Он все время должен доказывать. Луческу добился того, что они на тренировках не понимают - будут ли играть завтра. Говорят, интенсивность тренировок выросла.

Сначала на сборах ему говорили о времени тренировки: "Мистер, может поменьше? Он отвечает: "Вас 28 человек. Кто выживет – тот будет играть", - сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

Напомним, 23 ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии". Игра пройдет на НСК "Олимпийском".

Динамо: результаты в сезоне

После 15-ти туров в УПЛ "Динамо" с 38 баллами в активе идет на первом месте в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов "бело-синие" заработали одно очко за 4 тура и занимают последнее место в своей группе. "Бавария" (12 очков) - первая, "Барселона" (6 очков) - вторая, "Бенфика" (4 очка) - третья.

Автор: Владимир Медяник