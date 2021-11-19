Подопечные Луческу не испытали проблем в игре с одесситами.

В пятницу, 19 ноября, поединоком "Черноморца" против киевского "Динамо" была открыта программа 15-го тура украинской Премьер лиги.

Победу во встрече праздновали футболисты столичного клуба. Счет в матче открыл Виталий Буяльский на 27-й минуте игры. Затем на 30-й и 37-й минутах два гола забил бразилец Витиньо. На 44-й минуте поединка Исаенко отквитал один мяч. Во втором тайме голы Дениса Гармаша на 48-й, Виталия Буяльского на 58-й и Владислава Кулача на 82-й минутах довели счет до унизительного.

"Черноморец" – "Динамо" - 1:6.

Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82.

"Черноморец": Варакута, Скорко, Дубко (Кадири, 65), Биловар, Д. Кузык, Вачиберадзе (Михайленко, 46), Брагару (Билошевский, 71), Исаенко, Тлумак (С. Кравченко, 46), Авагимян (Штогрин, 84), Бугай.

"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко, Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский, Цыганков (Антюх, 72), Буяльский (Леднев, 77), Витиньо (де Пена, 72), Шкурин (Кулач, 65).

Видео голов:

Напомним, свой следующий матч "Динамо" сыграет 23 ноября против мюнхенской "Баварии" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (35 очков) - второй, но "горнякам" еще предстоит сыграть свой матч 15-го тура.

"Черноморец" с 11 баллами в активе занимает 12-ю позицию.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник