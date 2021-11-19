Румынский специалист очень доволен исходом матча 15-го тура УПЛ.

В пятницу, 19 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер лиги киевское "Динамо" нанесло унизительное поражение одесскому "Черноморцу" (6:1).

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу поделился мнением об игре своих подопечных в этом поединке.

"Те футболисты, которые не уезжали в сборные проделали отличную работу, оставшись в команде. Ребята хорошо двигались и физически выглядели отлично.

Естественно, я доволен и игрой, и результатом. В этой игре сказался наш опыт", - сказал Луческу в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Также румынский специалист рассказал, почему принял решение разрешить одесскому клубу задействовать арендованных у "Динамо" игроков.

"Я разрешил играть арендованным, чтобы посмотреть на них в матче такого уровня. Это талантливые футболисты, у них светлое будущее. Тот, кто поднимет планку - будет иметь шанс надеть футболку "Динамо", - добавил Луческу.

Читайте такжеДинамо - Бавария: у немецкого клуба серьезная кадровая потеря перед матчем Лиги чемпионовНапомним, свой следующий матч киевское "Динамо" сыграет 23 ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (35 очков) - второй, но "горнякам" еще предстоит сыграть свой матч 15-го тура.

"Черноморец" с 11 баллами в активе занимает 12-ю позицию.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник