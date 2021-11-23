Динамо играет с Баварией в Киеве / фото REUTERS
23 ноября киевское "Динамо" играет поединок группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Команды встречаются на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бавария".
Счет в матче был открыт на 14-й минуте - "Бавария" вышла вперед. Роберт Левандовски вколотил мяч в сетку шикарным ударом через себя. Удвоил преимущество гостей мощным ударом Кингсли Коман на 42-й минуте встречи.
Видео голов:
"Динамо" - "Бавария": что нужно знать
- Это была 12-я встреча команд друг с другом. "Динамо" выиграло четыре раза при шести поражениях.
- Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).
- В матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов в Мюнхене "Бавария" нанесла разгромное поражение "Динамо" (5:0).