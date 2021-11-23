Киевляне принимают немецкий клуб в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

23 ноября киевское "Динамо" играет поединок группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Команды встречаются на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бавария".

Счет в матче был открыт на 14-й минуте - "Бавария" вышла вперед. Роберт Левандовски вколотил мяч в сетку шикарным ударом через себя. Удвоил преимущество гостей мощным ударом Кингсли Коман на 42-й минуте встречи.

Видео голов:

"Динамо" - "Бавария": что нужно знать

Это была 12-я встреча команд друг с другом. "Динамо" выиграло четыре раза при шести поражениях.

Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).

В матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов в Мюнхене "Бавария" нанесла разгромное поражение "Динамо" (5:0).

Автор: Владимир Медяник