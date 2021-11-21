Команда Мирчи Луческу попытается зацепиться за евровесну.

23 ноября киевское "Динамо" дома сыграет предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. "Бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут "Баварию".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.

Букмекеры определились с прогнозами на игру. На победу чемпионов Украины предлагается коэффициент 12,50, тогда как на триумф "Баварии" - 1,26. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,90.

На то, что "Динамо" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 4,28. На то, что по итогам противостояния не будет зафиксирована ничья - 1,14. На то, что "Бавария" не проиграет - 1,06.

Динамо - Бавария: перед матчем

Автор: Артем Будрин