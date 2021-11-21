Бавария - фаворит противостояния / фото REUTERS
23 ноября киевское "Динамо" дома сыграет предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. "Бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут "Баварию".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.
Букмекеры определились с прогнозами на игру. На победу чемпионов Украины предлагается коэффициент 12,50, тогда как на триумф "Баварии" - 1,26. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,90.
На то, что "Динамо" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 4,28. На то, что по итогам противостояния не будет зафиксирована ничья - 1,14. На то, что "Бавария" не проиграет - 1,06.
Динамо - Бавария: перед матчем
- Игра начнется 23 ноября в 19.45.
- Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).
- Во втором туре немецкая команда разгромила киевлян, забив 5 голов.
- Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Черноморец" (6:1). А немецкий клуб в своем национальном первенстве сенсационно проиграл "Аугсбургу" (1:2).
- "Бавария" осталась перед матчем без своего самого дорогого футболиста.
- Обслужит поединок турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.