Киевляне попытаются навязать борьбу фавориту группы.

Сегодня, 29 сентября, киевское "Динамо" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Команды встретятся на "Альянц Арене" в Германии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бавария - Динамо.

Бавария - Динамо: где смотреть матч

Начало игры - в 22.00.

"Динамо"

В первом туре киевляне дома остановили "Бенфику". Игра завершилась со счетом 0:0 и оставила неоднозначное послевкусие. С одной стороны "бело-синие" довольно надежно сыграли в обороне, в конце матча могли даже вырвать победу, а с другой стороны "Бенфика" во втором тайме лучше контролировала ход игры. Поэтому одно очко закономерно и справедливо.

Настроение динамовцам недавно испортил "Шахтер", который разгромил киевлян в матче за Суперкубок Украины. После этого подопечные Мирчи Луческу выиграли у "Руха" (2:0) в рамках УПЛ.

Для молодых футболистов "Динамо" поединок в логове "Баварии" - отличный шанс заявить о себе на всю Европу. Одна хорошая игра может существенно поднять ценник им и приковать внимание скаутов ведущих топ-клубов. Да, шансов мало, ведь играть против одной из сильнейших команд мира на ее поле априори задача трудная. Но это Лига чемпионов и она всегда готовит сюрпризы и сенсации. Молдавский "Шериф" смог удивить "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", а потому почему бы динамовцам тоже не поверить в чудо?

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"Бавария"

Мюнхенцы в первом туре разгромили "Барселону" на "Камп Ноу". В Бундеслиге "рекордмейстери" идут на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 3 очка. За 6 туров "Бавария" набрала 16 очков, сыграв лишь однажды вничью с менхенгладбаской "Боруссией".

Летом команду возглавил молодой наставник Юлиан Нагельсманн. 34-летний специалист имеет в мире тренеров статус вундеркинда. В его распоряжении игроки невероятного уровня, а сам он дерзко перед матчем заявил, что победит "Динамо".

Лидер и главный снайпер команды Роберт Левандовски недавно получил награду лучшему бомбардиру Европы. В текущем сезоне он уже забил 9 голов за 7 матчей.

"Бавария" сейчас на ходу, а потому динамовцам нужно продемонстрировать 120% самоотдачи и дисциплины, чтобы остановить эту немецкую машину.

Кто не сыграет?

У "Динамо" матч пропустят Виталий Буяльский, Эрик Рамирес, Денис Попов и Артем Беседин. В "Баварии" в лазарете находятся Свен Ульрайх и Корентен Толиссо. Участие в игре Кингсли Комана под вопросом.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Цыганков, Супряга

Слова перед матчем

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн:

"Задача - взять три очка. Мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. "Динамо" очень глубоко обороняется, а мы хотим оказать давление на всю оборону соперника. Завтра будет важно избежать контратак киевлян и если наш план будет достигнут, то мы сможем реализовать свой статус фаворита матча. Чтобы победить в Лиге чемпионов, нужно выиграть как можно больше матчей в конце. Мы этого хотим".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Да, действительно, "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливая молодежь. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу".

Арбитр

Обслужит поединок итальянский рефери Марко Гуида.

Автор: Артем Будрин