Молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба совершил чудо.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл тираспольскому "Шерифу".

Молдавскую команду возглавляет 55-летний украинский тренер Юрий Вернидуб.

За "Шериф" забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, а за "Реал" - Карим Бензема.

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90

"Реал": Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитао, Каземиро (Родриго, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор

"Шериф": Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78)

Видео обзор поединка.

Напомним, что в первом туре команда Вернидуба сенсационно обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.

В другом матче второго тура этой группы "Интер" и "Шахтер" сильнейшего не выявили. В третьем туре "Шериф" будет играть на выезде против "Интера" - эта игра состоится 19 октября.

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года.

По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

Вернидуб впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов.

В Украине Вернидуб с 2011 по 2019 год возглавлял луганскую "Зарю".

Автор: Артем Будрин