Команда Юрия Вернидуба одержала историческую победу.

Донецкий "Шахтер" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем против молдавского "Шерифа".

Встреча в Тирасполе завершилась сенсационным поражением "горняков" со счетом 2:0.

С первых минут "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба начал играть не как аутсайдер, а как достойный соперник вопреки скептическим прогнозам экспертов. Хозяева поля агрессивно шли вперед и раз за разом тревожили ворота Андрея Пятова.

Форвард "Шерифа" Адама Траоре сперва пробил неудачно в дебюте встречи, но на 15-й минуте он удачно завершил контратаку своей команды и попал в правый от Пятова угол ворот.

На 30-й минуте "Шахтер" создал свою лучшую возможность за первую половину встречи: Фернандо откатил под удар Лассине Траоре, а тот на силу пробил - голкипер "Шерифа" совершил сейв.

С первых минут второго тайма "Шахтер" начал активно давить и 11 раз ударил по воротам соперника перед вторым пропущенным голом. Однако ни один удар не достиг цели. Особенно хороший момент упустил Марлос, когда пробил прямо по центру в голкипера.

А на 62-й минуте Момо Янсане удвоил преимущество "Шерифа", забив гол головой. Это был первый удар в створ от молдавской команды во втором тайме.

После этого "Шахтер" так и не смог переломить ход игры и ответить своими голами. Единственный момент имел Алан Патрик, но он не реализовал выход один на один с вратарем.

"Шериф" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Траоре, 15, Янсане, 62

"Шериф": Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Криштиану, Траоре, Кастаньеда (Николов, 85), Аддо (Раделич, 85), Коловос (Янсане, 55), Тилль, Якшибоев (Бруно, 67)

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио (Алан Патрик, 65), Педриньо, Тете (Марлос, 46), Фернандо (Мудрик, 65), Траоре

Видео обзор матча.

Видео первого гола "Шерифа".

Видео второго гола "Шерифа".

"Шериф" - "Шахтер": итоги матча

И для главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба, и для наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби это был дебютный поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. А "Шериф" вообще впервые в истории сыграл в групповом раунде ЛЧ.

Вернидуб стал вторым украинским тренером, которому удалось выиграть матч в группе ЛЧ во главе иностранного клуба. Ранее это удавалось только Олегу Протасову с греческим "Олимпиакосом" в сезоне 2003/04.

Андрей Пятов стал 10-м вратарем в истории ЛЧ, которому удалось достичь отметки в 70 матчей в этом турнире.

Во 2-м туре "Шахтер" 28 сентября дома сыграет против "Интера".

Автор: Артем Будрин