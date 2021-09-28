В Киеве зафиксирована безголевая ничья.

Донецкий "Шахтер" провел второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22. "Горняки" принимали дома действующего чемпиона Италии - миланский "Интер".

Встреча в Киеве завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды обоюдно атаковали и демонстрировали зрителям активную игру. Манор Соломон и Алан Патрик имели прекрасные возможности забить, но первый немного не попал в угол, а второй замешкался в штрафной и слишком долго думал перед ударом - его успели накрыть соперники.

Также в дебюте матча жуткую травму получил форвард дончан Лассина Траоре. Это было ужасно: ему на ногу упал латераль "Интера" Дензел Дюмфрис. Нападающего унесли с поля на носилках, а вместо него вышел Тете.

"Интер" до перерыва тоже имел отличную возможность "распечатать" ворота Андрея Пятова, но Эдин Джеко умудрился каким-то чудом с метра промахнуться.

Во втором тайме "Шахтер" выглядел активнее и владел инициативой. Впрочем, конвертировать минимальное преимущество в голы "горняки" не смогли. С другой стороны за 5 минут до финального свистка Пятов был вынужден вступить в игру и сделать два сейва: его потревожили мощными ударами Хоакин Корреа и Стефан де Врей.

"Шахтер" - "Интер" - 0:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Степаненко, Майкон, Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 82), Димарко (Перишич, 82), Джеко (Корреа, 55), Лаутаро Мартинес (А. Санчес, 72)

"Шахтер" - "Интер": итоги матча

"Шахтер" набрал первое очко в текущем розыгрыше ЛЧ. В первом туре "горняки" проиграли молдавскому "Шерифу".

Для "Интера" это очко также первое, ведь они уступили "Реалу" в первом туре.

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ клубы дважды встречались и оба раза играли со счетом 0:0.

В 3-м туре "Шахтер" 19 октября дома сыграет против мадридского "Реала".

Автор: Артем Будрин