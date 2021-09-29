Киевляне сыграют на выезде против чемпиона Германии.

Киевское "Динамо" 29 сентября сыграет против мюнхенской "Баварии". Встреча пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Альянц Арене" в Германии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бавария - Динамо.

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Начало встречи - в 22.00.

"Бавария" и "Динамо" выступают в одной группе с "Барселоной" и "Бенфикой". В 1-м туре "бело-синие" сыграли вничью с португальцами (0:0), а "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0).

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Главным арбитром поединка назначен итальянец Марко Гуида.

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Бавария - Динамо

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн:

"Задача все та же - взять три очка. Мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. Задача будет немного иной с тактической точки зрения. "Динамо" очень глубоко обороняется, а мы хотим оказывать давление на всю оборону соперника. Завтра будет важно избежать контратак киевлян и если наш план будет достигнут, то мы сможем реализовать свой статус фаворита матча. Чтобы победить в Лиге чемпионов, нужно выиграть как можно больше матчей в конце. Мы этого хотим".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Да, действительно, "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу".

Текущая форма команд:

Автор: Антон Дударь