Юные динамовцы снова забили четыре гола / фото Динамо Киев
Киевское "Динамо" U-19 во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА в гостях играло с "Баварией".
Динамовцы разгромили соперника со счетом 4:0. Дубль у киевлян оформил новичок - сенегалец Самба Диалло.
"Бавария" U-19 - "Динамо" U-19 - 0:4
Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85
"Динамо" U-19: Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Малыш, 73)
Для "Динамо" это уже вторая разгромная победа в турнире. Ранее киевляне обыграли "Бенфику" (4:0).
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"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".
- Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.
- В следующем туре "Динамо" 20 октября в гостях сыграет с "Барселоной".