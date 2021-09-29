Динамо разгромило Баварию в Юношеской лиге УЕФА

Киевляне одержали уверенную победу на выезде.

Киевское "Динамо" U-19 во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА в гостях играло с "Баварией". Динамовцы разгромили соперника со счетом 4:0. Дубль у киевлян оформил новичок - сенегалец Самба Диалло. "Бавария" U-19 - "Динамо" U-19 - 0:4 Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85 "Динамо" U-19: Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Малыш, 73) Для "Динамо" это уже вторая разгромная победа в турнире. Ранее киевляне обыграли "Бенфику" (4:0). Читайте такжеЮношеская лига УЕФА: Шахтер потерпел первое поражение в турнире (видео) "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

В следующем туре "Динамо" 20 октября в гостях сыграет с "Барселоной". Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter