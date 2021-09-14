Динамо с разгромной победы стартовало в Юношеской лиге УЕФА

Киевляне уверенно разобрались с "Бенфикой".

"Динамо" Киев U-19 одержало разгромную победу в матче 1-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА против "Бенфики". Матч завершился со счетом 4:0. Голы у киевлян забивали Антон Боль, Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло. "Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 - 4:0 Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пенальти), Волошин, 79, Диалло, 80 Читайте такжеПоймать "орлов": анонс матча Динамо - Бенфика в Лиге чемпионов "Динамо" U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84) "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

Во 2-м туре "Динамо" сыграет в гостях с "Баварией". Матч пройдет 29 сентября. Автор: Антон Дударь

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