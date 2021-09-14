Динамовцы разгромили соперника / фото Динамо Киев
"Динамо" Киев U-19 одержало разгромную победу в матче 1-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА против "Бенфики".
Матч завершился со счетом 4:0.
Голы у киевлян забивали Антон Боль, Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.
"Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 - 4:0
Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пенальти), Волошин, 79, Диалло, 80
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"Динамо" U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)
"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".
- Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.
- Во 2-м туре "Динамо" сыграет в гостях с "Баварией". Матч пройдет 29 сентября.