Виталий Буяльский пропустит игру с "Баварией".

Делегация киевского "Динамо" вылетела в Германию на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Мюнхен 24 исполнителя. Об этом сообщает официальный Twitter киевлян.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Форварды: Шкурин, Супряга

В Киеве остался Виталий Буяльский, который получил микротравму. Продолжает восстанавливаться венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, который только выздоровел от COVID-19. Денис Попов и Артем Беседин уже давно в лазарете, ведь они лечат серьезные травмы.

Бавария - Динамо: перед матчем

Матч "Бавария" - "Динамо" 29 сентября начнется в 22.00.

"Динамо" в 1-м туре дома сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0.

"Бавария" на выезде разгромила "Барселону" - 3:0.

"Бавария" и "Динамо" имеют богатую историю личных встреч: команды 10 раз играли между собой. 4 раза победителем из битвы выходили киевляне, 5 раз сильнее были "рекордмейстери", а еще один матч завершился вничью.

Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Рух" (2:0). А немецкий клуб в своем национальном первенстве победил "Гройтер Фюрт" (3:1).

Автор: Артем Будрин