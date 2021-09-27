Команда Мирчи Луческу сыграет против одного из сильнейших клубов мира.

29 сентября киевское "Динамо" проведет поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бело-синие" в Мюнхене сыграют против "Баварии".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бавария - Динамо.

Букмекеры вполне ожидаемо записали "Динамо" в аутсайдеры противостояния.

На победу чемпионов Германии дается коэффициент 1,11, тогда как на триумф "Динамо" аж 29,00. Ничья оценивается коэффициентом - 12,00.

На то, что "Динамо" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 8,00. На то, что по итогам противостояния не будет зафиксирована ничья - 1,06. На то, что "Бавария" не проиграет букмекеры не принимают ставки.

Бавария - Динамо: перед матчем

Матч "Бавария" - "Динамо" 29 сентября начнется в 22.00.

"Динамо" в 1-м туре дома сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0.

"Бавария" на выезде разгромила "Барселону" - 3:0.

"Бавария" и "Динамо" имеют богатую историю личных встреч: команды 10 раз играли между собой. 4 раза победителем из битвы выходили киевляне, 5 раз сильнее были "рекордмейстери", а еще один матч завершился вничью.

Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Рух" (2:0). А немецкий клуб в своем национальном первенстве победил "Гройтер Фюрт" (3:1).

Автор: Артем Будрин