Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины-2021.

В самом дебюте встречи защитник "Шахтера" Николай Матвиенко получил повреждение: ему случайно разбил голову его же партнер Исмаили после неудачного контактного единоборства. Впрочем, Николай с перевязанной головой продолжил играть матч.

"Динамо" создало лучший момент за первую половину поединка на 15-й минуте. Виталий Буяльский откликнулся на пас Томаша Кендзеры и мощно пробил, но Андрей Пятов перевел мяч на угловой.

Далее "Шахтер" перехватил инициативу и начал подступать к воротам киевлян. На 31-й минуте это увенчалось забитым мячом. Додо выполнил навес, Марлос сбросил на Лассину Траоре, а тот выиграл борьбу и головой отправил мяч в сетку ворот.

После перерыва "Шахтер" продолжил давить. На 47-й минуте Тарас Степаненко попал в штангу ворот. А на 54-й минуте "горняки" убежали в контратаку: Педриньо сделал передачу на Исмаили, а тот отдал ассист на Траоре, который оформил дубль.

Через 7 минут Майкон отобрал мяч у Сергея Сидорчука, отпасовал на Алана Патрика, а тот мощным ударом отправил мяч в правый угол ворот Бойко. "Динамо" не удосужилось ответить даже голом престижа.

"Шахтер" - "Динамо" - 3:0

Голы: Траоре, 31, 54, Патрик, 61

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антонио, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), А.Патрик, Траоре (Сикан, 78), Педриньо (Конопля, 88)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70), Цыганков, Супряга (Гармаш, 66)

Предупреждения: Алан Патрик, 39, Марлон, 59, Кривцов, 77, Педриньо, 88 - Буяльский, 42, Де Пена, 43, Шапаренко, 63, Сирота, 71, Цыганков, 79, Забарный, 90+1

Видео обзор первого тайма (видео дополняется)

"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021

"Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.

"Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.

42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

Автор: Артем Будрин