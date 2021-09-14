Киевское "Динамо" стартовало на групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против "Бенфики".
Встреча на "Олимпийском" завершилась вничью.
Первый тайм прошел с преимуществом "Бенфики", но забить лиссабонцам не удалось. Хороший момент имел украинец Роман Яремчук, однако он не сумел пробить Дениса Бойко. Также острота у ворот киевлян возникала после ошибки Сергея Сидорчука, но полузащитник сам же ее и исправил, не позволив Эвертону нанести удар.
"Динамо" могло забивать со штрафного, но голкипер среагировал на удар Николая Шапаренко под перекладину.
После перерыва у Яремчука был еще один момент, но Бойко вновь отразил удар форварда. Для "Бенфики" этот момент остался лучшим в матче, а вот "Динамо" едва не вырвало победу в компенсированное время.
Сперва Николай Шапаренко пробил в перекладину, голкипер отразил добивание, а Николас Отаменди, выбивая мяч, попал в штангу. Затем киевляне забили - Шапаренко отличился с паса Дениса Гармаша, но VAR отменил взятие ворот. Офсайд был зафиксирован в первой стадии атаки у Гармаша.
"Динамо" - "Бенфика" - 0:0
"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Вербич, 76), Цыганков (Караваев, 76), Шкурин (Гармаш, 59)
"Бенфика": Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро, 59), Гримальдо, Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 89), Яремчук (Нуньес, 59)
Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш - Рафа Силва, Яремчук, Вайгль
"Динамо" - "Бенфика": итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Бенфики" Николас Отаменди. У "Динамо" - голкипер Денис Бойко.
- "Динамо" и "Бенфика" впервые в пяти матчах друг против друга сыграли вничью.
- В параллельном матче группы Е "Бавария" в гостях разгромила "Барселону" со счетом 3:0
- Во 2-м туре "Динамо" 29 сентября на выезде сыграет с "Баварией".