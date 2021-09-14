Киевляне едва не вырвали победу, но гол на третьей добавленной минуте был не засчитан.

Киевское "Динамо" стартовало на групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против "Бенфики".

Встреча на "Олимпийском" завершилась вничью.

Первый тайм прошел с преимуществом "Бенфики", но забить лиссабонцам не удалось. Хороший момент имел украинец Роман Яремчук, однако он не сумел пробить Дениса Бойко. Также острота у ворот киевлян возникала после ошибки Сергея Сидорчука, но полузащитник сам же ее и исправил, не позволив Эвертону нанести удар.

"Динамо" могло забивать со штрафного, но голкипер среагировал на удар Николая Шапаренко под перекладину.

После перерыва у Яремчука был еще один момент, но Бойко вновь отразил удар форварда. Для "Бенфики" этот момент остался лучшим в матче, а вот "Динамо" едва не вырвало победу в компенсированное время.

Сперва Николай Шапаренко пробил в перекладину, голкипер отразил добивание, а Николас Отаменди, выбивая мяч, попал в штангу. Затем киевляне забили - Шапаренко отличился с паса Дениса Гармаша, но VAR отменил взятие ворот. Офсайд был зафиксирован в первой стадии атаки у Гармаша.

"Динамо" - "Бенфика" - 0:0

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Вербич, 76), Цыганков (Караваев, 76), Шкурин (Гармаш, 59)

"Бенфика": Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро, 59), Гримальдо, Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 89), Яремчук (Нуньес, 59)

Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш - Рафа Силва, Яремчук, Вайгль

"Динамо" - "Бенфика": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Бенфики" Николас Отаменди. У "Динамо" - голкипер Денис Бойко.

"Динамо" и "Бенфика" впервые в пяти матчах друг против друга сыграли вничью.

В параллельном матче группы Е "Бавария" в гостях разгромила "Барселону" со счетом 3:0

Во 2-м туре "Динамо" 29 сентября на выезде сыграет с "Баварией".

Автор: Антон Дударь