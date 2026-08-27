Стали известны соперники 'Шахтера' в Лиге чемпионов

Донецчане остались единственным украинским клубом в еврокубках.

Донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в основной стадии Лиги чемпионов.

В осенней части соперниками "горняков" станут:

"Реал Мадрид"

"Интер"

"Спортинг"

"ПСВ"

"Фенербахче"

"Лейпциг"

"АЕК"

"Слован Братислава"

Другие результаты жеребьёвки

В основной этап Лиги чемпионов прошли 36 команд. Это третий сезон розыгрыша еврокубков в новом формате. 8 лучших команд турнира попадут напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. А те команды, которые займут с 9 по 24 позицию, выйдут в стадию 1/16. "Горняки" в жеребьевке попали в третью корзину.

Видео дня

Среди матчей команд из первой корзины, которые состоятся в основной стадии:

ПСЖ – Барселона

ПСЖ – "Манчестер Сити"

"Бавария" – "Арсенал"

"Бавария" – "Атлетико"

Реал Мадрид – Интер

Реал Мадрид – Арсенал

Ливерпуль – "Атлетико"

Ливерпуль – Интер

"Манчестер Сити" – "Барселона"

"Динамо" вылетело из еврокубков

Отметим, что донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках. На отборочном этапе евротурниры покинули киевское "Динамо", черкасский "ЛНЗ" и житомирское "Полесье".

В матче с азербайджанским "Карабахом" "бело-синие" проиграли со счётом 2:0. "Карабах" сумел открыть счёт уже на 12-й минуте.

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