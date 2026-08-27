Стали известны соперники 'Шахтера' в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в основной стадии Лиги чемпионов.
В осенней части соперниками "горняков" станут:
- "Реал Мадрид"
- "Интер"
- "Спортинг"
- "ПСВ"
- "Фенербахче"
- "Лейпциг"
- "АЕК"
- "Слован Братислава"
Другие результаты жеребьёвки
В основной этап Лиги чемпионов прошли 36 команд. Это третий сезон розыгрыша еврокубков в новом формате. 8 лучших команд турнира попадут напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. А те команды, которые займут с 9 по 24 позицию, выйдут в стадию 1/16. "Горняки" в жеребьевке попали в третью корзину.
Среди матчей команд из первой корзины, которые состоятся в основной стадии:
- ПСЖ – Барселона
- ПСЖ – "Манчестер Сити"
- "Бавария" – "Арсенал"
- "Бавария" – "Атлетико"
- Реал Мадрид – Интер
- Реал Мадрид – Арсенал
- Ливерпуль – "Атлетико"
- Ливерпуль – Интер
- "Манчестер Сити" – "Барселона"
"Динамо" вылетело из еврокубков
Отметим, что донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках. На отборочном этапе евротурниры покинули киевское "Динамо", черкасский "ЛНЗ" и житомирское "Полесье".
В матче с азербайджанским "Карабахом" "бело-синие" проиграли со счётом 2:0. "Карабах" сумел открыть счёт уже на 12-й минуте.