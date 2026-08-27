Гимнаст Чепурный сделал громкое заявление о гражданстве после победы на чемпионате Европы

Он призвал не удивляться тому, что из украинского спорта уходят талантливые спортсмены.

Титулованный украинский гимнаст Назар Чепурный раскритиковал Украинскую федерацию гимнастики (УФГ) и Министерство молодежи и спорта и назвал причину, по которой украинские спортсмены задумываются о смене гражданства.

Соответствующее заявление 23-летний гимнаст опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, государство не выделило ему денег на подготовку к чемпионату Европы, где он занял первое место в опорном прыжке.

Из-за отсутствия надлежащей базы в Украине он был вынужден за полтора месяца до турнира уехать в Германию.

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Гимнаст рассказал, что обращался в Минспорт и УФГ за материальной помощью для подготовки к соревнованию, но в ответ слышал лишь обещания. Из-за этого жилье, питание, топливо и остальные расходы на подготовку Чепурный оплачивал сам.

В своём заявлении гимнаст указал, что в общей сложности потратил на всё 900 евро, но ведомства сочли эту сумму слишком большой для покрытия, хотя руководство Федерации позволяет себе перелёты бизнес-классом.

Отмечается, что когда Немецкая федерация гимнастики узнала о недостатке финансирования украинского спортсмена, она добровольно оплатила официальный тренировочный сбор.

"Нет ничего более ничтожного, чем не сделать ничего для этого результата, а после него кричать о победе громче всех. Очень жаль, что 900 € на подготовку спортсмена к чемпионату Европы – это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь", – прокомментировал ситуацию спортсмен.

Отметим, что в 2025 году украинский спорт потерял двух талантливых атлетов. Так, Илья Ковтун начал выступать за Хорватию, а Радомир Стельмах стал немецким гимнастом.

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