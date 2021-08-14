Первая официальная игра Юлиана Нагельсманна во главе мюнхенского клуба завершилась вничью.

В стартовом матче чемпионата Германии 2021-2022 менхенгладбаская "Боруссия" принимала "Баварию".

Автором первого забитого мяча в новом сезоне Бундеслиги стал нападающий "Боруссии" Алассан Плеа.

Еще до перерыва лидер "Баварии" Роберт Левандовски сравнял счет, а после перерыва счет на табло не изменился. Польский голеадор забил свой 295-й гол за "Баварию". 32-летний нападающий забил в первом туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.

Отметим, что этот поединок стал первым для Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера "Баварии". 34-летний специалист в межсезонье сменил на посту наставника мюнхенцев Ханси Флика.

"Боруссия" М - "Бавария" 1:1

Голы: Плеа, 10 - Левандовски, 42

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Бенеш, 90+1), Крамер, Вольф (Беннетс, 72) Штиндль, Херманн (Гофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64)

"Бавария": Нойер, Дэвис, Зюле, Упамекано, Станишич (Сарр, 82), Горецка, Киммих, Гнабри (Мусиала, 75), Мюллер (Чупо-Мотинг, 82), Сане (Коман, 75), Левандовски

Бундеслига: сезон 2021-2022

Статус чемпиона защищает "Бавария". 9 сезонов подряд мюнхенцы выигрывали Бундеслигу и если они это смогут сделать в десятый раз подряд - то это будет рекордом.

В элитный дивизион поднялись "Бохум" и "Гройтер Фюрт", а понизились в классе "Шальке" и "Вердер".

Автор: Артем Будрин